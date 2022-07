Klimaschutz, Wohnraum, Kita-Plätze – Hockenheimer Grünen-Fraktion stellt sich wichtigen Fragen

Hockenheim. Wie geht es weiter mit dem Klimaschutz in Hockenheim, stehen genügend Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten zur Verfügung, welche Möglichkeiten bieten sich in Hockenheim für den bezahlbaren Wohnraum, in welcher Form hat das Aquadrom eine Zukunft? Zu diesen und anderen Fragen nehmen die Stadträtinnen und Stadträte der Grünen Stellung bei ihrer öffentlichen Fraktionssitzung am Montag, 25. Juli, ab 18 Uhr im Stadthallenrestaurant „Rondeau“.

Die Stadtratsfraktion zieht kurz vor der sitzungsfreien Sommerzeit Bilanz, dabei berichten die Fraktionsmitglieder aus ihrer Arbeit. Ferner werden die Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung vorberaten.

„Wie steht es eigentlich um den Ring, man hört seit über einem Jahr nichts?“, wenden sich Hockenheimer Bürgerinnen und Bürger an die Grünen und mahnen Transparenz durch die Verantwortlichen an, heißt es in der Ankündigung des Treffens. Auch hierzu werde das Gespräch gesucht.

Am kommenden Samstag, 23. Juli, findet ab 14 Uhr in Fortführung der Reihe „Reden wir übers Klima“ unter Leitung von Adolf Härdle eine Exkursion statt, die sich dem Thema „Der Hockenheimring und der Wald“ widmet. Treffpunkt ist am Campingplatz C2 auf Höhe des Hotels Motodrom. Für die 45 Hektar Wald, die für den Motodrom-Umbau abgeholzt wurden, waren damals um die 69 Hektar Ausgleichsflächen, zum großen Teil Aufforstungsflächen auf der Hockenheimer Gemarkung, zu schaffen.

Bei der Exkursion soll nach 20 Jahren eine abschließende Bewertung des Waldbestands und der Sukzessivflora vorgenommen werden. Ziel ist auch, mit dem Forst und der Geschäftsführung der Hockenheim-Ring GmbH eventuell noch notwendige Aufforstungen und Pflegemaßnahmen zu verabreden. Die Stadträtinnen Elke Dörflinger und Larissa Rotter und ihre Kollegen Oliver Grein, Adolf Härdle und Christian Keller stehen für direkten und persönlichen Austausch zur Verfügung.