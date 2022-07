Sinatra-Imitator singt in Hotelbar

Das Jahrestreffen der Frank-Sinatra-Society im deutschsprachigen Raum findet vom 15. bis 17. Juli in der Kurpfalz statt. Die Fans des US-amerikanischen Sängers gastieren im Hotel Motodrom in Hockenheim und unternehmen von da aus Ausflüge nach Heidelberg, in den Schwetzinger Schlossgarten und nach Mannheim. Interessierte sind gerne zu einzelnen Programmpunkten eingeladen. Ein Höhepunkt ist der Auftritt des Sinatra-Imitators Klaus Thomé am Freitagabend ganz Sinatra-stilecht in der Hotelbar Motodrom.

Nach der Jahreshauptversammlung am Samstag findet ein bunter Abend statt, bei dem die Fans von „The Voice“ bei gemütlichen Zusammensein Sinatra-Konzerte aus verschiedenen Jahrzehnten anschauen. „Der Konzert-Marathon am Samstagabend ist eine schöne Tradition, insbesondere die schwere Entscheidung, welches Konzert zu sehen sein wird“, berichtet Andreas Sturm, der in diesem Jahr das Jahrestreffen organisiert und sich über Interessierte freut.

Nähere Informationen gibt es unter E-Mail sturm@andreas-sturm.com oder unter der Telefonnummer 06205/9 79 95 34. zg