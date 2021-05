"Komma rum" Festival mit Hockenheimern

Hockenheim/Frankfurt. Auftrittsmöglichkeiten für Bands sind im zweiten Corona-Frühling nach wie vor rar gesät und überwiegend auf Übertragungen via Internet beschränkt. Davon lassen sich zwei junge Hockenheimer, Leon Fuchs und Lukas Vollendorff sowie ihre Freunde nicht den Wind aus den Segeln nehmen: Sie organisieren am Samstag, 29. Mai, zum zweiten Mal eine Online-Version des Independent-Festival „komma rum “ in Frankfurt.

Hugo Fuchs und Wolfgang Müller vertreten außerdem die Rennstadt als Opener. Die weiteren sieben Bands und Künstler spielen eigenes Material, zum Finale gibt’s zwei DJs. Mehr Infos gibt es auch auf der Internetseite.