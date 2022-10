Kuci siegt im Monatsblitz

Hockenheim. Beim ersten Monatsblitz der neuen Saison siegte der vereinslose Blerim Kuci mit elf von 13 möglichen Punkten vor Thomas Löchel (zehn) und Günter Auer (vier, beide Schachvereinigung 1930 Hockenheim). In der zweiten Runde in der Badischen Oberliga empfing die Hockenheimer Erste die dritte Mannschaft der OSG Baden-Baden. Gegen die mit drei Großmeistern antretenden Baden-Badener gab es mit 2:6 die zweite Saisonniederlage. Für Hockenheim punkteten GW David Baramidze (remis), FM Oliver Günthner (remis) und Joel De Silva (1).

Am heutigen Freitag, 14. Oktober, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am gleichen Ort um 19.30 Uhr. Um 19.45 Uhr startet die ersten Runde der Hockenheimer Stadtmeisterschaft. Kurzentschlossene können sich noch um 19.30 Uhr zur Teilnahme anmelden.

Am Sonntag, 16. Oktober, tritt Hockenheim II in der Landesliga beim SC 65 Reilingen an. Die Dritte ist in der Bereichsklasse beim SK Mannheim 1946 II zu Gast. In der heimischen Zehntscheune empfängt Hockenheim IV in der Kreisklasse A den SK Mannheim 1946 III. Hockenheim V erwartet im Heimspiel der Einsteigerklasse den SC Viernheim 1934 VII. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr. zg/mw