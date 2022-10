Manfred Werk wird Dritter

Hockenheim. Bei der fünften und letzten Staffel des Schach-Kurpfalz-Cups in Brühl belegte Manfred Werk (SV 1930 Hockenheim) in der Tageswertung den dritten Platz hinter Carsten Herwig und Jürgen Kettner (beide SC 65 Reilingen). Letzterer wurde auch Gesamtsieger. Dritter und damit Bester der acht Hockenheimer wurde Manfred Werk. Die Seniorenwertung entschied Wilfried Dorn (SV 1930) für sich.

An diesem Freitag, 7. Oktober, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am gleichen Ort um 19.30 Uhr. Um 19.45 Uhr startet das Monatsblitzturnier Oktober. Am Sonntag, 9. Oktober, 11 Uhr, empfängt die Hockenheimer „Erste“ in der Oberliga die OSG Baden-Baden III in der Zehntscheune. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen. Der SC Sachsenring hat für dieses Wochenende zum 27. Treffen der befreundeten Schachvereine in die Partnerstadt Hohnestein–Ernstthal eingeladen. mw