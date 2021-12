Kunst-Erlös hilft Flutopfern

In vielerlei Hinsicht belebend war die „Pop-up-Galerie“ von Nicole Fuchs in der Oberen Hauptstraße 10. Wo gut ein Jahr zuvor die Filbert-Post ausgezogen war und seitdem Leerstand herrschte, zog am 1. November Kunst ein und sorgte für Begegnungen mitten in der Innenstadt. Fast den ganzen Monat über waren nicht nur die Schaufenster mit Arbeiten der Hockenheimer Künstlerin bestückt, sondern es gab mittwochs und samstags weitere Öffnungstage, an denen die rund 30 Werke in verschiedenen Formaten aus der Nähe betrachtet werden konnten. Die Resonanz hat Nicole Fuchs’ Erwartungen weit übertroffen.

Ihre Ankündigung, zehn Prozent des Verkaufserlöses an die Flutopfer-Hilfsaktion der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung zu spenden, hat Nicole Fuchs mehr als erfüllt. Sie hat den Betrag von 190 auf 300 Euro aufgestockt und aufs Spendenkonto überwiesen. Unsere Zeitung bedankt sich dafür und bei allen anderen Spendern. mm