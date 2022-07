DJK gibt neue Calisthenicsanlage in Hockenheim zum Training frei

Calisthenics – was ist das eigentlich? Einfach gesagt, ist das eine Outdoor-Trainingsmöglichkeit, an der man hängt, klimmt oder stemmt. In Parks, auf Schul- oder Freizeitgeländen findet man solche „Trimm Dich Pfade am Stück“ mittlerweile ganz oft. Selbst im Hockenheimer Wald kann die Kraft, Beweglichkeit und Körperkontrolle von Fitnessbegeisterten an einer solchen Anlage in frischer Luft verbessert und gestärkt werden.

Nun besitzt auch der DJK ein spezielles Calisthenicsgerät für das Muskelaufbautraining mit dem eigenen Körpergewicht. Auf Initiative der Leichtathletikabteilung wurde mit Wolfgang Stalter, dem Geschäftsführer der Stalter Technische Federn GmbH aus Hockenheim, ein Sponsor ins Boot geholt, der sich für diese Sache begeistern ließ und bereit war, die Kosten für einen Calisthenicspark zu übernehmen.

Beim Beachvolleyballfeld

Das Hockenheimer Bauunternehmen Stefan Kühnle GmbH stiftete das Fundament und mit einer weiteren finanziellen Zuwendung von Familie Fuchs konnten Fallschutzmatten erworben werden. Mit dem eingezäunten Beachvolleyballfeldbereich war ein guter Standort gefunden.

Seniorenturner spontan behilflich

Dank der tatkräftigen Unterstützung der Leichtathletikabteilung sowie Rainer Klee, der auch schon bei ungezählten anderen handwerklichen Aktionen – wie der Überdachung der Hochsprunganlage – engagiert zur Seite stand, war der Turm bald aufgebaut. Beim Ausheben der tiefen Löcher für die Fundamente waren spontan Klaus Reisinger und seine Senioren-Turngruppe behilflich. Nach etlichen kräftezehrenden Arbeitsstunden stand die Calasthenicsanlage dann schließlich stabil an ihrem Platz.

In einer kleinen Feier wurde das neue Trainingsgerät vom Vorstand Siegfried Kahl offiziell an die Trainer der diversen Abteilungen und an die DJK Sportler übergeben, die die tolle Anlage sofort begeistert testeten und in Beschlag nahmen. ska