Lichter aus fürs Klima

Während der Earth Hour der Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) am Samstag, 25. März, setzen Menschen, Städte und Unternehmen weltweit ein Zeichen für den Klimaschutz, indem sie um 20.30 Uhr für eine Stunde die Lichter ausschalten. Die Stadt Hockenheim nimmt auch in diesem Jahr wieder an der Klima- und Umweltschutzaktion des WWF teil. Allerdings wird kein Hockenheimer Wahrzeichen verdunkelt, denn „in Hockenheim wurden bereits alle dekorativen Beleuchtungen ausgeschaltet, um dauerhaft Energie zu sparen. Dennoch möchte die Stadt auf diese Aktion aufmerksam machen, um die Bürger für das Thema Klima- und Umweltschutz zu sensi-bilisieren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

„Machen Sie mit und lassen Sie uns bei der Earth Hour gemeinsam ein Zeichen für verantwortungsvollen Umgang mit Strom setzen. Nehmen Sie die Earth Hour zum Anlass, über Dachphotovoltaik oder ein Balkonkraftwerk an Ihrem Zuhause nachzudenken, um mittelfristig Ihre Stromkosten erheblich zu senken“, appelliert der Klimaschutzmanager der Stadt Hockenheim, Dr. Philipp Wesche, an die Hockenheimer Menschen.

Der Schutzgedanke hinter der weltweiten Earth Hour ist aktueller denn je, denn wenn es in diesem Jahrzehnt nicht gelingt, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen, drohen Mensch und Natur Dürre, Ernteausfälle, Lebensmittelteuerung, Klimaflüchtlinge sowie Wald- und Artensterben. „Daher ist jeder eingeladen, bei der Earth Hour 2023 mitzumachen und sich auf www.wwf.de/earth-hour anzumelden“, schreibt die Stadtverwaltung abschließend. zg