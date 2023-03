Die Lichter gehen aus

Brühl. Die Gemeinde beteiligt sich wieder an WWF-Klima- und Umweltschutzaktion „Earth Hour“ am Samstag, 25. März. An diesem Tag gehen von 20.30 bis 21.30 Uhr rund um den Globus die Lichter aus. Auch in Brühl wird während der „Earth Hour“ einmal mehr ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz gesetzt und für eine Stunde lang die Straßenbeleuchtung und die Beleuchtung einiger öffentlicher Gebäude abgeschaltet.

Mit zahlreichen Maßnahmen engagiere sich Brühl bereits aktiv am Klima- und Umweltschutz, betont Bürgermeister Dr. Ralf Göck. So werden unter anderem allein über das Umweltförderprogramm der Gemeinde zur Förderung der Nutzung regenerativer Energie seit 1999 Ausgaben von durchschnittlich 40 000 Euro mit steigender Tendenz ausbezahlt. „Im Übrigen haben wir unsere Beleuchtung großenteils auf energiesparende Lampen umgestellt“, freut sich der Bürgermeister und lädt alle Bürger ein, zu Hause ebenfalls ihre Lichtschalter auszuknipsen: „An der ,Earth Hour’ kann jeder ganz einfach in den eigenen vier Wänden mitmachen. Schalten Sie für eine Stunde daheim das Licht aus und werden Sie Teil dieser weltweiten Bewegung!“ zg/ras