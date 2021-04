Hockenheim. Mit einem gut besuchten Infostand hat der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) zwei Tage lang seine beiden neuen farbenfrohen Gutscheinkarten im Wert von 15 Euro (in Orange) und 25 Euro (in Pink) Corona-konform am Globus im Talhaus beworben. Dafür stellte der HMV eine Rabattaktion auf die Beine, die „jeden Hockenheimer auf die richtigen Karten setzen ließ“, wie Geschäftsführerin Birgit Rechlin in einer Pressemitteilung berichtet.

Im Angebot war ein Preisnachlass-Paket für die Rennstadtkarte mit einem Vorteil von 15 oder 25 Euro. „Ich konnte es kaum glauben, endlich mal etwas Positives in Hockenheim: Geld sparen, ein tolles Geschenk für Ostern kaufen und dann auch noch unsere Einzelhändler und Gastronomen vor Ort unterstützen – besser geht es nicht, super Aktion vom HMV“, freute sich der 55-jährige Wahlhockenheimer Peter Knopp.

Nach kurzer Zeit ausverkauft

Die erste Hälfte der limitierten Rennstadtkarten war bereits am ersten Tag nach einer knappen Stunde ausverkauft. Die zweite Hälfte wechselte am nächsten Vormittag die Besitzer. „Unsere Rennstadtkarten-Aktion lief wie geschnitten Brot. Wir hatten auch die perfekte Location vor dem Globus im Talhaus. Viel Platz und Abstand für die Kunden sowie tolle Unterstützung von unserem neuen Sponsor der beiden aktuellen Gutscheinkarten“, blickt HMV-Vorsitzender Richard Damian zurück, der in der Karte einen echten Mehrwert für alle Hockenheimer Gewerbetreibenden sieht. Mit dem Einlösen der Gutscheintickets bleibe das Geld in der Stadt.

Neben Globus wird die Rennstadtkarte von den Stadtwerken Hockenheim, der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz sowie der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung finanziell unterstützt. Bei mehr als 50 Akzeptanzstellen aus Einzelhandel, Dienstleistung, Hotellerie, Gastronomie, Handwerk, Kultur und Freizeit können die vier Wertkarten (10, 15, 25 und 44 Euro) eingelöst werden. Über den QR-Code auf Karten, Plakaten oder über Homepage und Einlegeflyer sind alle Akzeptanz- und Verkaufsstellen einzusehen. zg

