Teams spielen Remis

Hockenheim II trat in der Landesliga Nord 1 beim SC Ketsch an und kam zu einem leistungsgerechten 4:4. Die Punkte für Hockenheim holten Thomas Löchel (1), Jürgen May (1), Gerold Rocholz (1) und Dr. Christian Günther (1). Ebenfalls auswärts spielte Hockenheim III in der Bereichsliga Nord 1 beim SK MA-Lindenhof II. Auch hier gab es mit 4:4 einen friedlichen Ausgang. Für Hockenheim punkteten Christian Würfel (1), Markus Riepp (1), Jan Mersmann (1) und Frank Grieshop (1). Hockenheim IV war in der Kreisklasse A spielfrei.

In der heimischen Zehntscheune empfing Hockenheim V im Spiel der Einsteigerklasse den SC Ketsch V und erreichte im doppelrundig ausgetragenen Kampf ein 4:4. Philipp Henze (1), Jasmin Mersmann (1), Felix Henze (1) sowie Matteo Camilleri (1) holten die Punkte für die Hockenheimer.

Wegen der Nacht der Musik am Freitag, 30. September, finden in der Zehntscheune keine Schachaktivitäten statt. Die Erwachsenen treffen sich um 20 Uhr (Anmeldeschluss) im evangelischen Gemeindezentrum in Brühl, Hockenheimer Straße, zur fünften und letzten Staffel des Kurpfalz-Cups. Spielbeginn ist um 20.15 Uhr. mw