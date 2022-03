Maßgefertige Fußentlastung bei Podologie Çidem Seitz in Hockenheim

Vor fast drei Jahren feierte sie Neueröffnung, jetzt hat Podologin Çidem Seitz mit ihrer neuen Mitarbeiterin Julia Störtz eine Verstärkung in ihrer Praxis für medizinische Fußbehandlung erhalten.

Wer beim Gehen Beschwerden hat, wem der Schuh drückt, die Nägel eingewachsen sind oder andere Probleme mit den Füßen hat, ist bei den staatlich geprüften Podologinnen richtig. Die Leistungspalette umfasst medizinische Fußbehandlung, diabetisches Fußsyndrom, Nagelpilzbehandlung, eingewachsene Nägel und Kryotherapie. Orthosen bringen „maßgefertigte Entlastung“ bei Hühneraugen, Ballenbeschwerden, Fersenleiden, Hammer- und Krallenzehen und vielem mehr. Diese Technik gibt es nur bei den Fußspezialisten. Bei eingerollten und eingewachsenen Nägeln ist die schmerzfreie Nagelkorrektur möglich. Die Podologinnen fixieren das individuell angepasste System auf dem betroffenen Nagel, der in der Folge in seine natürliche Form geführt wird – völlig schmerzfrei. Kassen- und Privatpatienten sind in der Praxis auf rund 70 Quadratmetern mit drei Behandlungsräumen, Hygieneraum, Küche und Bad willkommen. Die Räume in der Karlsruher Straße 5 sind durch die Passage auf der Rückseite oder gegenüber der Stadtbibliothek Zehntscheune zu erreichen. Auch kostenlose Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr.

Info: Podologie Çidem Seitz, Karlsruher Straße 5, Hockenheim, Telefon 06205/2 55 80 20, E-Mail an podo.seitz@gmail.com