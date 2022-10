Mit Skiclub auf die Piste gehen

Die DSV-Skischule des Skiclubs Hockenheim hat ein reichhaltiges Programm für alle Freunde des Wintersports zusammengestellt. Das Angebot beinhaltet sowohl Wochenendfahrten als auch Mehrtages- und Wochenausfahrten in den und außerhalb der Schulferien. Es richtet sich an Ski- und Snowboardfahrer, die ihre Technik verbessern wollen, oder auch an solche, die ohne Anleitung das Skierlebnis bevorzugen. Alle Ausfahrten werden von ausgebildeten DSV-Übungsleitern der Skischule geleitet, teilt der Verein mit.

Kurs Nr. 1: Sonntag, 13., bis Samstag, 19. November, Eröffnungsfahrt zum Stubai-Gletscher. Info/Anmeldung: Gerhard Schwinn, E-Mail gerhard.schwinn@t-online.de, Telefon 06205/48 34.

Kurs Nr. 2: Das Fun-Wochenende/Opening in Ischgl für Erwachsene – Planung noch offen.

Kurs Nr. 3: Sonntag, 25. Dezember, bis Sonntag, 1. Januar 2023, Ausfahrt für Familien und alle Wintersportler nach Pfunds, Österreich (Skigebiet Nauders, Schöneben). Info/Anmeldung: Tina und Andreas Simon, E-Mail andreas@Simon-Malerbetrieb.de, Telefon 06205/1 37 77.

Kurs Nr. 4: Sonntag, 15. Januar, bis Samstag, 21. Januar, Ausfahrt für Erwachsene nach Steeg/Lechtal, Österreich (Skigebiet Warth/Schröcken/Lech). Info/Anmeldung: Winfried Kienzler, E-Mail wkienzler@web.de, Telefon 06202/7 49 46.

Kurs Nr. 5: Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Januar, Kurswochenende für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Höfen, Österreich (Skigebiet Ehrwald) für Anfänger und Fortgeschrittene. Info/Anmeldung: Tina Simon, E-Mail andreas@Simon-Malerbetrieb.de, Telefon 06205/1 37 77.

Kurs Nr. 6: Mittwoch, 1., bis Samstag, 4. Februar, Rucksackfreizeit Grindelwald (Schweiz) Info/Anmeldung: Karl-Peter Frank, E-Mail kpfrank@t-online.de,Telefon 06205/3 14 14.

Kurs Nr. 7: Samstag, 18., bis Samstag, 25. Februar, Faschingsfreizeit für Familien und Erwachsene nach Pfunds, Österreich (Skigebiet Nauders, Schöneben) Info/Anmeldung: Winfried Kienzler, E-Mail wkienzler@web.de, Telefon 06202/7 49 46.

Kurs Nr. 8: Freitag, 24., bis Sonntag, 26. März, Kurswochenende für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Pfunds, Österreich (Skigebiet Samnaun - Ischgl). Für Anfänger und Fortgeschrittene. Info/Anmeldung: Tina Simon, E-Mail andreas@Simon-Malerbetrieb.de, Telefon 06205/1 37 77.

Kurs Nr. 9: Donnerstag, 30. März, bis Sonntag, 2. April, „Women Only“ – Ausfahrt nur für Frauen nach Sölden mit Ulla und Tina. Info/Anmeldung: Ulla Heilmann-Vogt, E-Mail ullaheilmann@vogt-4.de, Telefon 0175/7 21 47 93, Tina Simon, E-Mail andreas@Simon-Malerbetrieb.de, Telefon 06205/1 37 77. Weitere Infos www.skiclub-hockenheim.de uhv