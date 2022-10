Kinder mit PC vertraut machen

Hockenheim. In den Herbstferien bietet die Volkshochschule Hockenheim einen Computerkurs für Schülerinnen und Schüler im Alter von zehn bis 14 Jahren an. Gearbeitet wird mit Windows 10 und Office 2021. Frühe und altersgerechte Förderung ist das Ziel des Computerkurses. Die Kinder lernen den Computer als künftiges Arbeits- und Hilfsmittel für Schule und Freizeit kennen. Mit Spaß und kreativem Schaffen werden die jungen Teilnehmer an den EDV-Geräten mit der Arbeit vertraut gemacht..

Inhalte des Kurses sind Grundlagen am PC, erste Schritte in Office mit den Programmen Word, Excel, Powerpoint, Internet mal altersgerecht, Mailen, Schreiben und kreatives Malen, Arbeiten mit Bildern, Grafiken und Fotos, Tastaturschreiben.

Der Kurs findet von Mittwoch, 2. November, bis Freitag, 4. November, täglich von 10 bis 13 Uhr im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a statt. Die Kursgebühr beträgt 98 Euro. vhs

Info: Auskunft und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/ 92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de, www.vhs-hockenheim.de