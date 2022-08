Musiker rocken das Waldfest

Auf seinem Vereinsgelände an der Waldstraße feiert der FV 08 Hockenheim am Wochenende, des 17. und 18. September, sein Waldfest.

Nach dem Riesenerfolg 2021 ist die Zap-Gang wieder beim Stadionfest auf dem Sportgelände dabei. Am Samstag, 17. September, will die Band den Abend rocken, und mit ihrer einmaligen Art und Weise Hits der Rock- und Popgeschichte zu interpretieren, die Zuhörer begeistern und den Abend sicherlich zu einem unvergesslichen Höhepunkte werden lassen.

Vielleicht, so die Veranstalter, angesichts der im Raum stehenden Corona-Beschränkungen eine der letzen Gelegenheit, die Band in diesem Jahr live zu erleben.

Charlene und Florian Gallant sind mit ihrer Band Freiheit am Sonntag, 18. September, zu Gast bei m FV 08. Die Finalisten von Voice of Germany kommen in die Rennstadt, wo Linki und Flo lange Zeit wohnten. Mit ihrem Auftritt möchte sie der Region Danke sagen für die großartige Unterstützung bei Ihrem Mitwirken bei Voice of Germany 2021.

Das sympathische Ehepaar mit seiner Band wird sicherlich allen einen unvergesslichen Abend bereiten.

Vorverkauf hat begonnen

Karten gibt es im Vorverkauf bei Roth Promotion, Ringstraße 30, Telefon 0176/78 27 56 72, E-Mail roth_promotion@t-online.de – auf Wunsch werden die Karten für einen Aufpreis von 1 Euro auch geliefert – und in Ellens Hähnchenparadies, im FV 08 Clubhaus, Waldstraße 3, Telefon 06205/66 58. zg