Nachwuchsschauspieler erarbeiten spannendes Stück im Pumpwerk Hockenheim

Hockenheim. Zusammen mit der Theaterpädagogin Angeline Deborde von der Schauspielschule „Imagine“ ging es auf eine Reise ins Land der Fantasie. Als Reisevorbereitung gab es für die Schauspielschülerinnen und Schauspielschüler zunächst Übungen ins Gepäck für die anstehende Theaterreise. Die Kinder improvisierten dabei begeistert. Immer wieder standen Sprech- und Körperübungen auf dem Programm.

Für die abschließende Aufführung machte man sich gemeinsam auf die Suche nach einem Thema und einer Geschichte. Dabei stellten die kleinen Nachwuchsakteure schnell fest, dass Schauspiel nichts Statisches ist, sondern sich beständig entwickeln kann. Das zunächst gewählte Thema wurde nach einem Tag intensiver Auseinandersetzung wieder verworfen. Auf die Umsetzung einer neuen Geschichte stürzten sich die Darsteller dann umso eifriger: Sie arbeiteten an einem Kriminalstück mit dem Titel „Das Mondei“.

Theaterkurs im Pumpwerk Hockenheim: Klassisch – Gut gegen Böse

Zunächst bildeten sich kleinere Gruppen, von denen jede für eine Szene des Stückes zuständig war. Dabei erarbeiteten die Kinder den Inhalt sowie den Text der Szene selbstständig. Die Rahmenhandlung wurde von zwei Teams ganz klassisch im Stil von Gut und Böse entwickelt: Zwei räuberische Osterhasen stehen einem vierköpfigen Team von Jungdetektiven gegenüber, die von einer Museumsführerin engagiert wurden, um den Raub des berühmten „Mondeis“ aufzuklären.

Dabei hatten sich die Nachwuchsschauspieler für ein Stationentheater quer durch den großen Saal im Pumpwerk entschieden. Die Museumsführerin begleitete das Detektivteam von Station zu Station und ließ diese durch Klatschen lebendig werden. Auf der Bühne thronte unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen und mit dem Sternevorhang in Szene gesetzt, das berühmte „Mondei“.

Das Publikum durfte seitlich Platz nehmen, um das ganze Geschehen zu erfassen. So erfuhren die Zuschauer nach und nach, wie die beiden diebischen Osterhasen den großen Coup planten. Auf ihrem Raubzug hinterließen die Hoppler jedoch Spuren, die das Detektivteam auf ihre Fährte führte. Zunächst beschafften sich die Diebe in einer Bank das nötige Kleingeld, das sie bei einem zwielichtigen DJ in wichtige Utensilien investierten.

Theaterkurs im Pumpwerk Hockenheim: Code für Alarmanlage erpresst

Dann entführten sie die Töchter des Hausmeisters, um an den Code für die Alarmanlage zu kommen und zwangen die Direktorin und ihren Assistenten schließlich zur Herausgabe des Schlüssels für die Vitrinemit dem Ei. Die Detektive waren den Osterhasen jedoch auf der Spur und so gelang es ihnen schließlich, die Hasen dingfest zu machen.

Alle Schauspieler meisterten ihre Rolle mit Bravour und durften sich über den Applaus ihres Publikums freuen. Zum Abschluss versammelten sich alle Kinder zu einem selbst choreografierten Tanz auf der Bühne.

Das Pumpwerkteam bedankte sich bei allen Mitwirkenden mit einem Überraschungsei. Ein besonderer Dank ging an die Theaterpädagogin Angeline Deborde, die die Gruppe kompetent und liebevoll durch diese spannende Workshopwoche geführt hatte.