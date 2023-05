Abschied nach 27 Jahren Pumpwerk: Michael Vollendorff übergibt Schlüssel

Hockenheim. Vollendorff, der mit der Schlüsselübergabe seinen Ruhestand antrat, wurde mit viel Dankbarkeit seitens der Stadtverwaltung verabschiedet, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Vielen Dank für 27 Jahre leidenschaftlichen Einsatz für das Hockenheimer Pumpwerk. Sie waren stets mit viel Herzblut bei der Sache und haben das Pumpwerk geprägt. Für Ihren wohlverdienten Ruhestand wünschen wir Ihnen nur das Beste“, sagte Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg.

Mehr zum Thema Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk Nachwuchsschauspieler erarbeiten spannendes Stück im Pumpwerk Hockenheim Mehr erfahren Untere Hauptstraße Familie Storch aus Hockenheim im Reality-TV: Reges Treiben im Storchennest Mehr erfahren

Mit dem Leiterwechsel wird zugleich eine neue Ära eingeläutet. Denn von nun an übernimmt die Stadthalle Hockenheim die Zuständigkeit für die Kleinkunstbühne Pumpwerk. Stadthalle-Geschäftsführer Rainer Weiglein freut sich, dass die Hockenheimer Kultur zukünftig aus einer Hand stammt: „Herr Vollendorff hinterlässt hier natürlich große Fußstapfen, die es auszufüllen gilt. Ich bin überzeugt, dass sich das Pumpwerk und die Stadthalle hervorragend ergänzen werden. Das Pumpwerk ist eine schöne Eventlocation und wird das Raumangebot der Stadthalle bereichern. Wir sind sehr stolz, dass Cihad Baz hier als neuer ‚Mr. Pumpwerk‘ das Zepter übernimmt.“

Angebot für Kinder wächst im Pumpwerk Hockenheim

Das Pumpwerk ist jedoch mehr als Kleinkunstbühne und Eventlocation. Das 1909 am Rande des Hardtwaldes gebaute Gebäude beherbergt auch das Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk. Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren kön-nen hier an verschiedensten Aktivitäten des abwechslungsreichen Workshop- und Kulturprogramms teilnehmen.

„Dieses Angebot für unsere jungen Bürgerinnen und Bürger bleibt hier auch weiterhin so bestehen“, versichert der Bürgermeister. Die Arbeit für Kinder und Familien werde hier vor Ort sogar noch ausgebaut. Aktuell zieht das Familienzentrum Hockenheim mit in die Räumlichkeiten des Pumpwerks ein. Zu den Einrichtungen, deren Dach das Familienzentrum bildet, gehören neben dem Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk auch das Jugendzentrum am Aquadrom, die Streetworker, das Seniorenbüro sowie die Lebens- und Sozialberatung.