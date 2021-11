Neues Asphaltband als Basis für Abriss von Altenheim-Altbau in Hockenheim

Hockenheim. Im Vergleich mit den Straßensanierungsprojekten, die die Stadt derzeit in der Oberen Hauptstraße und der Oftersheimer Straße betreibt, ist das neue Asphaltband in der Karlsruher Straße in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit entstanden. Es muss allerdings auch deutlich weniger lang halten.

In weniger als einem Vormittag hat das Altenheim St. Elisabeth eine neue Zufahrtsstraße erhalten. Sie wird benötigt, um das Abbruchmaterial des Altbaus abzutransportieren, wird aber auch als provisorische Zuwegung zum ersten Bauabschnitt des Neubaus verwendet, wie Heimleiter Markus Hübl auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte. Wann der Abriss beginnt, steht noch nicht genau fest.

Voraussetzung ist ja, dass die Bewohner zum einen im Neubau, zum anderen im ehemaligen Pflegezentrum Offenloch in der Rathausstraße untergebracht werden können, das noch dafür vorbereitet wird.