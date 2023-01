Nina Auer ist neue Leiterin der Hockenheimer Stadtbibliothek

Hockenheim. Sie hat in der Stadtbibliothek Hockenheim Pionierarbeit geleistet, neue Veranstaltungsreihen und Mediengruppen eingeführt und die Aufstellung der Romane grundlegend verändert – nun stellt sich Anna-Maria Lenz einer neuen Herausforderung: Die Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin wird ihren Posten bei der Stadtbibliothek Hockenheim aufgeben und leitet ab sofort die Mediathek Römerberg. Anna-Maria Lenz ist im Raum Worms verwurzelt und hat sich aufgrund des längeren Anfahrtsweges nach Hockenheim in der näheren Umgebung umgeschaut.

Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg nutzte die Gelegenheit, um gemeinsam mit Linda Hoti, der neuen Leiterin des Fachbereichs Soziales, Bildung, Kultur und Sport, die scheidende Bibliotheksleiterin offiziell zu verabschieden. Gleichzeitig gratulierte er ihrer Nachfolgerin, Nina Auer, die am 1. Februar ihr neues Amt antritt.

Stadtbücherei Hockenheim: Sehr viel Erfahrung

Die gebürtige Hockenheimerin Nina Auer absolvierte von 2000 bis 2003 ihre Ausbildung in der Stadtbibliothek und steht seitdem in ihrem Dienst. Sie hat drei Umstellungen der Bibliothekssoftware begleitet, 2010 den Umzug in die Zehntscheune, die Umarbeitung des gesamten Bestandes auf RFID-Sicherung bewältigt und den damaligen Bibliotheksleiter Dieter Reif und zuletzt Anna-Maria Lenz als Stellvertretung unterstützt.

Im Jahr 2020 feierte Nina Auer ihr 20-jähriges Dienstjubiläum. „Man kennt sich“, schmunzelt die Bibliotheksleiterin, schließlich arbeitet sie seit nunmehr fast 23 Jahren ununterbrochen in der Stadtbibliothek und hat viele Nutzer vom Kinderwagen bis ins Erwachsenenalter begleitet.

„Die vielen Besucher der Samstagsveranstaltungen für Kinder, des Zehntscheunenkinos und des Classic Cinema sowie die tolle Nutzung der Bibliothek durch Kindergärten und Schulklassen freuen mich besonders“, sagt Nina Auer. Künftig möchte sie ein- bis zweimal im Jahr namhafte Autorenlesungen in der Zehntscheune veranstalten und „auch sonst habe ich noch einige Ideen – am Wichtigsten ist mir jedoch, unseren Nutzern weiterhin den besten Service zu liefern, den wir nur bieten können.“

Stadtbücherei Hockenheim: Verstärkung gesucht

Die Stadtbibliothek will deshalb ihr Team erweitern: Zwei Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste werden gesucht und können sich bis zum 5. Februar bewerben.

„Nach einem Rekordjahr 2022, in dem wir exzellente Ausleihzahlen erlangt haben, ist das Ziel ganz klar: Wir wollen auch in diesem Jahr wieder so gute Ergebnisse erreichen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch“, so Auer. Das Vorhaben könnte gelingen, übertreffen doch die Ausleihzahlen in diesem Jahr im direkten Vergleich schon diejenigen desselben Zeitraums in 2022.

Alle Veranstaltungen der Bibliothek sind auf den Social-Media-Kanälen der Stadtbibliothek, im Veranstaltungskalender auf der Webseite der Stadt Hockenheim oder beim nächsten Besuch vor Ort in Form eines Flyers einzusehen.