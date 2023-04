Osterüberraschungen im Gartenschaupark Hockenheim

Hockenheim. Die Hockenheimer Christdemokraten spielten am Karsamstag "Osterhase": Anstelle eines klassischen Stands in der Karlsruher Straße versteckten sie im Gartenschaupark Osterpäckchen.

Karlheinz und Ulla Mack (v. l.), Antje Fischer-Daniel, Patrick Stypa, Markus Fuchs, Bärbel Hesping, Thorsten Völlmer, Fritz Rösch sowie Dagmar und Christian Kramberg verstecken im Gartenschaupark CDU-Osterüberraschungen. © Patrick Stypa/CDU

„Die Grundidee haben wir beibehalten und 300 Osterpäkchen im Park versteckt“, so die Initiatorin Bärbel Hesping in einer Pressemitteilung der CDU. Kaum hatten sich morgens die Hockenheimer Christdemokraten im Gartenschaupark getroffen, um die Päckchen zu verstecken, waren auch schon die ersten Familien mit Kindern unterwegs, um die Verstecke ausfindig zu machen.

Strahlende Kinderaugen

„Es ist schön, Kindern und Familien eine solche Freude bereiten zu können“, freuen sich Fritz Rösch und der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thorsten Völlmer über die strahlenden Kinderaugen.

Mit Ostereiern und Süßigkeiten waren die kleinen Pakete gespickt und egal, ob in Baumhöhlungen, neben Osterglocken, im Gebüsch am Wegesrand, in Lamellen des Parkkindergartens, an Brunnen oder an Klettergerüsten von Spielplätzen: Überall zwischen dem großen Spielplatz und dem Rosengarten platzierten unter anderem Antje Fischer-Daniel, Karlheinz Mack, Christian und Dagmar Kramberg sowie Markus Fuchs die Osterüberraschungen und luden damit Groß und Klein ein, den Park zu erkunden und zu erleben.

Das Wetter spielte mit strahlendem Sonnenschein hervorragend mit und so konnten die zahlreichen Besucher den Gartenschaupark in seiner vollen Blütenpracht erkunden und erleben.

Aufruf in den Social Media Kanälen

Die Ostereiersuchaktion im Park begleitete Stadträtin Aline Kramer dabei mit einem Aufruf in den sozialen Medien: Von einem Osterpäckchen veröffentlichte sie ein Foto in den Social-Media-Kanälen und der oder die Glückliche konnte eine CDU-Tasse mit Osterhasen gewinnen.

Die Geschwisterkinder der Familie Siol freuten sich über ihren Fund und der damit verbundenen besonderen Osterüberraschung. „Doch der Umstand, dass das besondere Päckchen bereits gefunden worden war, hielt die Hockenheimer nicht davon ab, weiter nach unseren kleinen und zahlreichen Überraschungen zu suchen“, stellte Ulla Mack schmunzelnd fest.

Wiederholung im nächsten Jahr

„Wir freuen uns sehr, dass Klein und Groß voller Tatendrang an unserer Ostersuche teilgenommen haben und wir ihnen damit zu Ostern eine Freude machen konnten“, resümiert Bärbel Hesping zufrieden und Patrick Stypa ergänzt: „Der CDU-Osterhase wird aufgrund des herzlichen Empfangs sicherlich auch nächstes Jahr wieder sehr gerne seinen Weg in den Gartenschaupark finden.“