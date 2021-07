Sie haben die Schule bereichert

Personelle Veränderungen wurden zum Schuljahresende im Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium (CFG) vollzogen: In den Ruhestand verabschiedet wurden Oberstudienrätin Felicitas Fischer und Studienrat Roland Mohr. Nachgeholt wurde die persönliche Verabschiedung von Sigrid Büchner und Manfred Auer.

Felicitas Fischer hatte seit dem Schuljahr 2004/5 die Fächer Mathematik und Sport am CFG unterrichtet. Zuvor war sie am Gymnasium in Eppingen tätig, wo sie 1996 zur ersten Beauftragten für Chancengleichheit gewählt wurde. Dieses Amt hatte sie auch einige Jahre am Gauß-Gymnasium inne.

Hierbei setzte sie interessante Impulse und arbeitete konstruktiv im Schulleitungsteam mit, resümiert Direktorin Anja Kaiser. Als Mitglied der Steuergruppe habe Fischer erheblich zum erfolgreichen Abschluss der Fremdevaluation beigetragen. Ihre Leidenschaft galt dem Sport: Sie coachte die Schülerinnen und Schüler für „Jugend trainiert für Olympia“ im Handball, organisierte Sportfeste und viele weitere schulische Veranstaltungen.

Roland Mohr kam im Schuljahr 1989/90 mit den Fächern Biologie und Chemie ans Hockenheimer Gymnasium und engagierte sich auf vielfältige Weise für das CFG. In den Anfangsjahren betreute er die Biologiesammlung. Federführend war er bei der Planung und Umsetzung eines Konzeptes zur naturnahen Gestaltung des Schulgeländes, pflegte mit einer AG eine Streuobstwiese und legte ein Biotop und einen Teich auf dem Schulgelände an.

Als Vertreter des Gauß-Gymnasiums arbeitete Mohr mit der Lokalen Agenda 21 zusammen und stellte nach der Wende den Kontakt mit dem Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium in Niesky her, zu dem bis heute noch ein Schüleraustausch gepflegt wird.

Sigrid Büchner hat bereits im Juli 2020 ihre Altersteilzeit angetreten und wurde damals durch OB Marcus Zeitler verabschiedet. Der Belegschaft des Gauß-Gymnasiums war es ein Bedürfnis, ihrer ehemaligen Sekretärin würdevoll nach über 40-jähriger Tätigkeit Lebewohl zu sagen. Sie war immer Ansprechpartnerin für die Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und hatte für alle stets ein offenes Ohr. Anja Kaiser sagte: „Sigrid Büchner arbeitete sehr gewissenhaft und war eine Konstante am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, die über Schülergenerationen hinweg einen hervorragenden Dienst geleistet hat.“

Manfred Auer setzte sich als Hausmeister jahrelang für die Schule ein. Während seiner Tätigkeit brachte er das Gauß „auf Vordermann“, sorgte für ein gepflegtes Äußeres, kannte sich bestens im Gebäude aus und stellte den reibungslosen Schulbetrieb sicher. zg/ka