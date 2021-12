Single von Voice-Finalisten Charlene und Florian Gallant veröffentlicht

Hockenheim. Für Florian und Charlene Gallant geht es am Sonntag, 19. Dezember, ins Finale von „The Voice of Germany“. Der Hockenheimer und seine Ehefrau haben bereits Anfang der Woche gemeinsam mit ihrem Coach Mark Forster einen Song im Studio aufgenommen - „Above and Beyond“. Die Single von Gallants - und den anderen Finalisten - gibt es seit heute auf allen Streamingplattformen. Neben diesem Song werden sie gemeinsam mit dem Briten James Morrison dessen Song „Who’s gonna love me now“ performen.

Info: Sonntag, 19. Dezember, 20.15 Uhr, Sat1: Finale von „The Voice of Germany“