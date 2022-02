Smartphone-App überprüft Zustand von Rad- und Gehwegen beim Befahren

Hockenheim. Fahrrad- und Wirtschaftswege zu Fuß ablaufen, um Schäden zu entdecken, diese per Hand zu notieren und weiterzugeben, gehört künftig der Vergangenheit an. Schon seit September 2020 arbeitet die Stadt Hockenheim mit dem Unternehmen Vialytics zusammen, das ein System anbietet, mit dem das Straßennetzwerk digitalisiert wird und das die Schäden auf Straßen automatisch erkennen kann. Jetzt sollen neben bereits 80 erfassten Kilometern städtischer Straßen auch die Radwege Hockenheims – ein Umfang von etwa 60 Kilometern in Summe – ebenfalls ins Systems eingespeist werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Christian Wehle von Vialytics erklärt die Anwendung: „Damit wird der Straßenzustand digital erfasst. Das Smartphone wird mit einer Halterung oben an der Windschutzscheibe oder am Fahrradlenker montiert und nimmt während der Fahrt alle vier Meter automatisch ein Bild auf.“ Wenn der Nutzer diese Bilder ins System geladen hat, kann der Algorithmus Schäden automatisch erkennen und diese bewerten. „Dabei werden auch Sanierungsvorschläge gemacht, von ‚Ausbrüche füllen‘ bis zu ‚Vollausbau‘“, so Wehle weiter. Das System vergibt bei gefährlichen Straßenschäden auch automatisch eine Warnmeldung, sodass diese auf der digitalen Karte sofort ersichtlich sind.

„Wir haben schon über 80 Kilometer der städtischen Straßen mit dem System erfasst, es ist eine tolle Arbeitserleichterung“, erklärt Paul Stumpf vom Bauhof der Stadt Hockenheim. Vor allem auf Straßenbegeher Reinhard Willnauer kommt künftig die Aufgabe zu, mit Vialytics zu arbeiten. „Bisher bin ich immer mit meinem Rad durch die Straßen gefahren und habe die Schäden auf Papier notiert“, erzählt er. Dieses Vorgehen wird künftig digital gestaltet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zusätzliche Nutzung möglich

Christian Wehle stellt bei einem Vor-Ort-Termin auch weitere Funktionen von Vialytics vor, die seit dem Start der Zusammenarbeit mit der Stadt Hockenheim entwickelt wurden. „Neben der automatischen Erkennung von Schäden können die Nutzer jetzt auch manuell Vermerke einfügen, wenn sie einen Schaden entdecken. Nicht nur auf den Straßenzustand bezogen, sondern auch etwa für kaputte Sitzbänke, Poller, verschmutzte Straßenschilder oder Ähnliches.“ Dies sei einfach während der Fahrt möglich, dazu wird ein per Bluetooth verbundener Knopf an den Lenker beziehungsweise das Lenkrad angebracht, drückt man diesen, vermerkt das System an dieser Stelle eine Markierung. Es kann auch eine Sprachnotiz hinzugefügt werden, die von Vialytics automatisch als Text erfasst wird.

Durch die digitalen Zeitstempel der Bilder und die Möglichkeit, den erfassten Schäden einen Arbeitsstatus zuzuweisen, kann das System auch bei rechtlichen Nachfragen zurate gezogen werden.

Boris Deuker vom städtischen Bauhof denkt auch über weitere Nutzungsmöglichkeiten nach: „Wir könnten zum Beispiel alle Kanaldeckel der Stadt digital erfassen, sodass wir da eine Komplettübersicht haben.“ Auch Christian Engel, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen, äußert sich positiv. „Das spart uns viel Zeit und das Ergebnis ist transparent und nachvollziehbar.“ zg

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3