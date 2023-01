St. Elisabeth in Hockenheim: Mitarbeiterinnen für Einsatz gedankt

Hockenheim. In einer kleinen Feierstunde wurden in St. Elisabeth zum Jahresende zwei langjährige Mitarbeiterinnen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Kornelia Nadel war eine Mitarbeiterin der ersten Stunde und hat 1986 als geringfügig Beschäftigte in der Hauswirtschaft begonnen, wo Sie ab 1990 fest angestellt weiterarbeitete. Sie war eine wichtige Konstanz im Bereich der Hauswirtschaft und konnte die vielen Feste und Feiern schon bald auswendig vonseiten der Hauswirtschaft organisieren. Auf Sie war jederzeit Verlass und so freut es das Altenheim um so mehr, dass sie der Einrichtung weiterhin als geringfügig Beschäftigte erhalten bleibt.

Nachfolger eingearbeitet

Maria Neuberger war seit 2005 Mitarbeiterin in der Verwaltung und hat hier alle Aufgaben mit Bravour gemeistert. Sie war nicht zuletzt wegen ihrer ruhigen und besonnenen Art bei Bewohnern und Kollegen allseits beliebt. Auch sie wird den Kolleginnen, Kollegen und Bewohnern sehr fehlen, doch natürlich wird ihr der wohlverdiente Ruhestand von Herzen gegönnt. Die vermehrte freie Zeit wird hier sicherlich die Familie ausfüllen, allen voran die Enkel. In den letzten beiden Monaten hat Neuberger ihren Nachfolger eingearbeitet, sodass auch hier alles reibungslos weiterlaufen wird.

Heimleiter Markus Hübl dankte den beiden „Ruheständlern“ und überreichte die Geschenke vom Haus und von den Kollegen verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft.

Doch es gab in St. Elisabeth nicht nur Verabschiedungen, sondern auch Ehrungen. Sonja Nirmaier, ist seit nunmehr 20 Jahren im Haus und zwischenzeitlich Pflegedienstleitung, und Lilia Tempel gehört der Einrichtung seit zehn Jahren als Pflegehelferin an.

In kleiner Runde wurden die beiden Jubilarinnen mit einem Blumenstrauß und einer Rennstadtkarte bedacht verbunden mit Dank für die geleistete Arbeit und der Hoffnung auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit in St. Elisabeth. zg