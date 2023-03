Staatssekretär zu Gast

Hockenheim. Durch den Krieg in der Ukraine hat sich die Flüchtlingssituation zugespitzt und die Kommunen, in der hiesigen Region und auch landesweit, sind am Ende ihrer Kapazitäten angelangt. In der vergangenen Woche haben die kommunalen Landesverbände einen Zwölf-Punkte-Plan („Stuttgarter Erklärung“) für eine realitätsbezogene Flüchtlingspolitik vorgestellt.

Unter anderem weisen die baden-württembergischen Kommunen hierbei darauf hin, dass die Bundesrepublik Deutschland sowohl bezogen auf die Geflüchteten aus der Ukraine als auch bei den Asylbewerbern überdurchschnittlich viele Menschen aufgenommen hat. Der bereits vielzitierte Vergleich, dass alleine das Bundesland Baden-Württemberg mehr Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen hat als die ganze Republik Frankreich, unterstreicht dies nochmals in besonderem Maße.

Unter dem Titel „Herausforderungen der Migrationspolitik“ lädt der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm (CDU) alle interessierten Bürger am Freitag, 17. März, ab 19.30 Uhr in das Stadthallen-Restaurant „Rondeau“ nach Hockenheim zu einem Diskussionsabend ein, der in Zusammenarbeit mit der CDU Hockenheim stattfindet. Als Gesprächspartner konnte Sturm den Staatssekretär im Ministerium der Justiz und für Migration, Siegfried Lorek, gewinnen. Das Landtagsmitglied wird über aktuelle Entwicklungen in der Migrationspolitik informieren und als Dialogpartner zur Verfügung stehen. zg/mbu