Temperament im Trio

Hockenheim. Die Irish-Folk-Band „Paddy Goes To Holyhead“ ist bereits seit mehr als 30 Jahren auf den Bühnen Europas unterwegs. Am Samstag, 11. März, um 20 Uhr steht sie als Akustiktrio im Pumpwerk auf der Bühne.

Paddy Schmidt (Gesang, Gitarre, Mundharmonikas), Almut Ritter (Geige, Concertina) und Uwe „Uhu“ Bender (Bassgitarre, Gesang) sind ein Akustiktrio der Sonderklasse. Die Triebfeder des Erfolgs ist vor allem Schmidts markant-rauchige Whiskystimme und sein virtuoses Spiel der keltischen Mundharmonika. Auch der Einsatz der pulsierenden Geige als Soloinstrument, die Anlehnung an keltische Ornamentik und die konsequente Umsetzung der Songs aus aktuellen und geschichtsträchtigen Themen spielen eine Rolle. Die Paddies von heute sind gereift. Das tut ihrer unbändigen Spielfreude jedoch keinen Abbruch.

Karten für 16 Euro (14 Euro ermä-ßigt) gibt es in der Stadthalle Hockenheim, im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung sowie unter der Ticket-Hotline 06205/21 10 09. zg