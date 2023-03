Oftersheimer „Musik im Park“ geht in die nächste Runde

Oftersheim. Dreimal soll die kurze Veranstaltungsserie „Musik im Park“ vom 21. Mai bis 13. August, jeweils sonntags von 17 bis 18 Uhr in den Oftersheimer Gemeindepark locken. „Panik Syndikat“ ist am 21. Mai zu Gast, „Paddy goes to Holyhead“ am 25. Juni und „Blu“ am 13. August.

„Panik Syndikat“ bietet laut eigener Aussage „Kultrock mit Kunstfiguren“. Frontmann Pit Goss gibt Udo Lindenberg und bedient dabei zusammen mit seiner Band das gesamte Sample Lindenbergs – dazu zählen Songs wie „Alles klar auf der Andrea Doria“ über „Woddy Wodka“, bis hin zu den großen Hits „Hinterm Horizont“ oder „Cello“. Goss, gebürtiger Schwetzinger, soll demnach in Gesang, Performance als auch Look kaum von Udo Lindenberg zu unterscheiden sein. All seine Performances werden von einem großartigen Bühnenbild, tänzerischen Einlagen und einer begnadeten Band untermalt.

"Paddy goes to Holyhead" kommt mit keltischer Mundharmonika und Folk

Am 25. Juni folgt „Paddy goes to Holyhead“: Weit über eine Million Streams auf Spotify kann die Irish-Folk-Band mittlerweile aufweisen. Hits wie „The Devil Went Down to Georgia“ oder „Far Away“ haben hunderttausende Streams. Trotz ihrer „Nischenmusik“ blieben sich die Künstler stets treu und schafften es in die CD- und Radiocharts. Als Akustikduoversion erleben die Besucher von „Musik im Park“ Bandgründer Paddy Schmidt als Sänger und Gitarrist mit seiner Begleitung Almut Ritter an der Geige. Schmidt ist bekannt für seine markant-rauchige Whiskystimme und sein virtuoses Spiel an der keltischen Mundharmonika. Zusammen mit dem Einsatz der Fiedel durch Ritter wird hier das Genre Folkrock mehr als bedient. Durch Spielfreude, publikumsnahe Ausstrahlung und schöne Texte will das Duo zum Zuhören, Ausspannen, aber auch Mitmachen motivieren.

„Blu“ beendet am 13. August die Mini-Veranstaltungsserie. Zum Abschluss bespielen Neo Stephanou, Gigu Neutsch und Rolf Schaude den Park in Oftersheim. Netsch und Schaude haben Background in Bands wie „Guru“ Guru oder „Zebra“. Ihre Musikrichtung wird oftmals als „Weltmusik“ betitelt. Die Ausnahmekönner singen in sieben Sprachen und decken problemlos die verschiedensten Genres ab. Von lateinamerikanischer Musik bis hin zu deutschen Seemannsliedern strahlen sie Souveränität in ihren Auftritten aus. So vielfältig wie ihre Stimmen sind auch ihre Fertigkeiten an den Instrumenten. Sie wollen durch ihre Klänge Zuhörer mitreißen und musikalisch möglichst einmal um die Welt reisen.