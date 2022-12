Teoman heißt der strahlende Sieger

Am letzten Montag fand am Gauß-Gymnasium der Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs der sechsten Klassen statt. Die fünf sechsten Klassen der Schule hatten zuvor bereits den besten Leser oder die beste Leserin ihrer Klasse ausgewählt. Die Klassensieger (Emelie, Mia, nachgerückt für den erkrankten Nico, Teoman, Helena und Liam) traten nun gegeneinander an und lasen zunächst einen vorbereiteten Auszug aus einem selbst gewählten Jugendbuch und danach einen unbekannten Text, an dem sie ihre Lesetechnik beweisen konnten.

Hierbei durften alle Schüler das Publikum bilden, nachdem die Pandemie in den Jahren zuvor die Veranstaltung nur im kleinen Rahmen zugelassen hatte.

So versammelte sich eine stattliche Anzahl von 150 Kindern im oberen Foyer, die „ihren“ Kandidaten kräftig unterstützten, während der Vorträge aber gespannt und mucksmäuschenstill den Vorlesenden lauschten. Ganz nebenbei lernten die Schüler so die verschiedenen Jugendbücher kennen, aus denen vorgetragen wurde. So hörten sie beispielsweise den „Räuber Grapsch“ von Gudrun Pausewang oder „Bitte nicht öffnen“ von Charlotte Habersack. Auch Klassiker wie „Die unendliche Geschichte“ oder „Der kleine Hobbit“ wurden rezitiert.

Jury hat es nicht leicht

Die Jury, bestehend aus Schulleiterin Anja Kaiser und den Deutschlehrerinnen Mareike Berdau und Fontini DelMul, bewertete nach deutlicher Aussprache, Lesetempo, sinngemäßer Betonung und angemessener Interpretation der Textstelle. Hierbei fiel die Entscheidung nicht leicht, denn alle Kandidaten und Kandidatinnen konnten jeweils in mehreren Kategorien punkten und verliehen der vorgetragenen Handlung Ausdruckskraft und Dynamik.

Den Wettbewerb gewann letztlich Teoman Roth (6c), da er sowohl den vorbereiteten Auszug aus „Miles und Niles“ von Jory John als auch den unbekannten Text, eine Passage aus „Die Duftapotheke“ von Anna Ruhe, sicher und lebendig las.

Schulleiterin Anja Kaiser freute sich sehr über die ausgezeichnete Lesekompetenz aller Mitwirkenden und gratulierte Teoman mit einem Buchgutschein zu seiner hervorragenden Leistung. Er wird die Schule auf der nächsten Wettbewerbsebene, dem Kreisentscheid, vertreten. Hierzu wünscht das Gauss ihm viel Erfolg. rd