„Teuflische“ Bescherung steht an

Ein weiteres ungewöhnlich anstrengendes Jahr, das viel von den Menschen abverlangt hat, neigt sich dem Ende zu. „Natürlich hoffen wir alle, dass 2022 uns mit vielen schönen Momenten erwartet und uns endlich mehr Normalität zurückgibt“, schreiben die Blue Devils Cheerleader des HSV Hockenheim in einer Pressemitteilung. „Jetzt kommt jedoch erst einmal das Weihnachtsfest, das uns hoffentlich allen eine gute Zeit beschert.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Allerdings gebe es Menschen, die die Festtage nicht im Kreis ihrer Familie feiern könnten, geben die Cheerleader zu bedenken. Daher wollten die Blue Devils zumindest einigen von ihnen wieder eine kleine Freude mit ihrer „Blue Devils-Wunschbaum-Aktion“ machen.

Blues Devils bringen Geschenke

Dafür hat Organisatorin Sonja Seyfang die Hockenheimer Wohngruppe „Um die Ecke“ und die Jugendwohngemeinschaft des Vereins Postillion kontaktiert. Dort leben Jugendliche im Alter von zwölf bis 19 Jahren, die den Cheerleadern einen persönlichen Weihnachtswunsch zukommen ließen. Die entstandene Wunschliste reichte von Gutscheinen und Kosmetikartikeln über Kleidung bis hin zu einer Handy-Hülle. Die Mitglieder der Cheerleading-Abteilung haben die Wünsche der Jugendlichen innerhalb weniger Tage unter sich aufgeteilt und deren Erfüllung ermöglicht.

Damit die Geschenke rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum liegen, wurden sie bereits in die Wohngruppe gebracht. „Die Überbringer wurden mit Herzlichkeit und Gastfreundschaft von den Kids und den Pädagogen willkommen geheißen und haben einen kleinen Einblick in den Alltag der Wohngruppe sowie Jugendwohngemeinschaft erhalten“, so die Blue Devils.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Jugendlichen der beiden Betreuungsgruppen bedankten sich mit selbst gemachten Karten, die an die Sponsoren der Geschenke weitergegeben wurden. „Das war wirklich eine schöne Überraschung für sie“, schreiben die HSV-Cheerleader abschließend. sb