Verein für Heimatgeschichte: Manfred Christ ist Ehrenmitglied

Hockenheim. Auf zwei unterschiedliche Jahre blickte der Verein für Heimatgeschichte bei seiner Jahreshauptversammlung in der Zehntscheune zurück. Vorsitzender Werner Zimmermann begrüßte dazu eine stattliche Zahl Mitglieder. In seinem Geschäftsbericht ging er auf das sehr aktive 2019 und die vielen pandemiebedingt abgesagten oder auf spätere Termine verlegten Veranstaltungen in 2020 ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Umso mehr freute sich Zimmermann, dass der Verein für Heimatgeschichte das Hockenheimer Ortsfamilienbuch im Jubiläumsjahr 2019 herausgeben konnte. Er dankte besonders den Autoren Horst Auer, Franz Bitz und Gerhard Heinrich für ihre umfangreiche Arbeit.

Vorstand und Geehrte Vorsitzender Werner Zimmermann, zweiter Vorsitzender Karlheinz Auer. Schriftführerin Nina Auer, Kassierer Roman Zofka. Beisitzer: Helene Rupp, Heiner Berger, Uwe Heidenreich, Rolf Maier, Werner Pfisterer, Ingrid von Trümbach-Zofka. Alfred Rupp ist als Ehrenvorsitzender geborenes Mitglied des Vorstands. Kassenprüfer Horst Eichhorn, Klaus Brandenburger. Für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt: Irmgard Weiß und Erich Losert ar

Zimmermann erinnerte daran, dass Mitglieder des Vereins im Jubiläumsjahr die Vierteljahresschrift der „Badischen Heimat“ mit Beiträgen zur Hockenheimer Geschichte gestalteten.

Historienspiel zum Jubiläumsjahr

Mehr zum Thema Hockenheimer Heimatgeschichte Bau des Bahnhofs sorgte für einen Wachstumsschub Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Hockenheim Vortrag zu 125 Jahren Stadtrechte Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Verein für Heimatgeschichte Fahrradtour führt durch Hardtebene Mehr erfahren

Schriftführerin Helene Rupp stellte in ihrem Tätigkeitsbericht für 2019 und 2020 die Entwicklung der Mitgliederzahlen dar, die leicht rückläufig seien. Im Jubiläumsjahr 2019 wurden noch zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sie hob den Beitrag des Vereins für Heimatgeschichte zur Eröffnung des Jubiläumsjahres in der Stadthalle hervor. Das Historienspiel aus der Feder von Alfred Rupp, das an die Schenkung im Jahr 769 an das Kloster Lorsch erinnerte, sei sehr gut angekommen. Vortragsveranstaltungen, Besichtigungsfahrten mit dem Fahrrad oder dem Bus fanden großes Interesse. Ein Höhepunkt war der Tag des Tabaks in der Lamellenhalle.

Kassierer Roman Zofka trug einen – trotz der Herausgabe des Ortsfamilienbuchs, das der Verein subventioniert habe – positiven Kassenbericht vor. Dies sei vor allem möglich gewesen, da einige Sponsoren gewonnen wurden und die Autoren unentgeltlich gearbeitet hätten.

Den Bericht der Kassenprüfer erstattete Horst Eichhorn, der dem Kassierer eine einwandfreie Kassenführung bestätigte. Die von ihm beantragte Entlastung Horst Eichhorns wurde einstimmig erteilt. Kassenprüfer Klaus Brandenburger beantragte die Entlastung des gesamten Vorstands, die ebenfalls einstimmig erfolgte.

Dank an Vorstandsmitglieder

Vor der Wahl des neuen Vorstands bedankte sich Werner Zimmermann bei den bisherigen Vorstandsmitgliedern. Erich Losert, Manfred Christ und Helene Rupp verzichteten auf eine Wiederwahl. Dies nahm Werner Zimmermann zum Anlass, Helene Rupp für ihre Arbeit mit einem Blumenstrauß zu danken. Erich Losert, der nicht anwesend sein konnte, werde er ein kleines Geschenk überbringen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Manfred Christ, der seit der Gründung im Jahre 1985 als Schriftführer und dann als Beisitzer arbeitete, teilte Werner Zimmermann mit, dass der Vorstand einstimmig beschlossen habe, ihn zum Ehrenmitglied zu ernennen. Die Versammlung quittierte dies mit lang anhaltendem Applaus.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Irmgard Weiß und Erich Losert in Abwesenheit geehrt. Krankheitsbedingt konnten sie nicht persönlich die Ehrenurkunde entgegennehmen. ar