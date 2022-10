Verkaufsoffener Sonntag in Hockenheim: Gute Laune trotz Regen

Hockenheim. Von Jakob Roth

Dieser verkaufsoffene Sonntag in Hockenheim wird wohl bei allen Beteiligten in eher mittelmäßiger Erinnerung bleiben. Eine sonst sonnengeflutete, pulsierende Innenstadt voller Attraktionen und Shoppingangebote fiel an diesem Kerwewochenende zum großen Pech aller teilnehmenden Händler und Vereine einer ungemütlichen Regenfront zum Opfer. Viele Standbetreiber hatten aufgrund der unvorteilhaften Witterung bereits abgesagt und so bahnten sich nur wenige hartgesottene Hockenheimer ihren Weg durch den Regen.

Eine ernüchternde Kulisse für alle Ausstellenden, die sich zum ersten Mal auf dem verkaufsoffenen Sonntag präsentierten, wie Frank Seifert, der mit seinem Fotoatelier „Werkraum“ am Sonntag seine Ladeneröffnung feierte. Schon lange habe er sich auf dieses Wochenende gefreut, doch das Wetter spiele einfach nicht mit. „Die Leute tun sich schwer damit, irgendwo reinzugehen, alles ist nass, kalt und ungemütlich“, so Seifert. „Wir möchten heute vor allem auf uns aufmerksam machen und die Menschen willkommen heißen“, führt er weiter aus. Im „Werkraum“ bestand zudem die Möglichkeit, sich gleich von Ladenbesitzer selbst ablichten zu lassen. Diese Gelegenheit ließ sich selbst Oberbürgermeister Marcus Zeitler nicht entgehen, der zur Geschäftseröffnung gratulierte.

In der Karlsruher Straße machte zudem das Speyrer Familienunternehmen „FitLine“ auf sich aufmerksam, welches ebenfalls zum ersten Mal am verkaufsoffenen Sonntag teilnahm. Es präsentierte hausgemachte Gesundheitskonzepte und Nahrungsergänzungsmittel sowie nährstoffreiche Cocktails samt Kostprobe. Der Bedarf an Gesundheitsboostern sei vor allem durch Corona rapide angestiegen. Man wolle heutzutage gesunder und bewusster leben, so die Standbetreiber.

Magische Momente

Wie durch Zauberei konnte das Magiertrio „Magic Dreams“ dem Dauerregen trotzen. An verschiedenen Locations, wie dem verhältnismäßig gut besuchten Stand des Roten Kreuzes mit dem „Bärenhospital“ konnten sie ihr Publikum durch ihre originelle Zaubershow unterhalten und sorgten so für eine willkommene Ablenkung vom klammen, verregneten Ambiente. „Wir möchten die Leute unterhalten, das funktioniert auch bei schlechtem Wetter“, meint Zauberer „Iramus“.

Ähnlich optimistisch zeigte sich der Stand der Stadtkapelle Hockenheim. Hier warb man kräftig um Nachwuchs und natürlich für das große Jahreskonzert des Orchesters am 20. November. „Wir wollen mit unserem Auftritt Nachwuchs anwerben, aber auch Wiedereinsteiger ansprechen“, verdeutlichte Jugendvertreterin Lara Berlinghof. Der Regen und weitestgehend ausbleibende Besucher taten der guten Stimmung am Infostand jedoch keinen Abbruch. „Die Stadtkapelle ist immer gut drauf“, machte Klarinettistin Sandra Bierlein zusätzlich Werbung.

Vom Regen völlig unbeeindruckt zeigte man sich in der Buchhandlung Gansler. Hier konnten sich Kinder an Mal- und Wurfstationen austoben und blieben dabei sogar trocken. Mit von der Partie war der „Leselöwe“, das Maskottchen der Buchhandlung. Klar müsse man ein paar Abstriche wegen des Regens machen, aber man lasse sich dadurch nicht den Tag vermiesen, so Geschäftsführerin Gansler. Vor allem Familien gehörten an diesem Sonntag zur Kundschaft.

Nicht halb so trocken wie in der gemütlichen Buchhandlung hatten es die Arbeiterwohlfahrt sowie SPD unter ihrem kleinen Zelt gegenüber. Hier gab es die Möglichkeit, sich bei einem Becher Kaffee aufzuwärmen und auszutauschen. Landtagsvizepräsident Daniel Born war ebenfalls vor Ort. „Es war so lange nichts los in der Corona-Zeit, da ist einem das schlechte Wetter egal“, meinte ein Besucher.