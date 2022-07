Vorstand bewertet Zukunftsaussichten positiv

Der FV 08 Hockenheim hielt im vereinseigenen Clubhaus seine ordentliche Jahreshauptversammlung ab. Vorsitzender Markus Roth eröffnete die Zusammenkunft und berichtete über die zurückliegenden Monate. Aufgrund fehlender Einnahmen aus Arbeiten am Hockenheimring sowie bei Veranstaltungen habe der Verein mit etlichen Einsparungen leben müssen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Dennoch seien die Verbindlichkeiten kontinuierlich abgebaut worden.

Holger Krischanowitsch hatte die Plätze und das Gelände wieder auf Vordermann gebracht, da sich nach der Ära des ehemaligen Vorsitzenden Matthias Filbert ein laut Verein „katastrophales Bild“ ergeben habe. Der Vorstand unterrichtete später auch, dass 100 Bäume gepflanzt worden seien, um den derzeitigen Stadioncharakter auch für die nachfolgenden Generationen zu erhalten.

Im Bereich Jugend berichtete Jürgen Kopcynski in Vertretung für Markus Zickermann über die „großartige Jugendarbeit“ sowie die FSJ-Teilnehmer über ihre Unterstützung im Sportunterricht und in Schul-Arbeitsgemeinschaften unterstützen. Kopcynski verkündete zudem, dass es auch in diesem Jahr wieder ein Sommerturnier sowie ein Fußballcamp geben werde. Zudem werde der Verein am Sommerferienprogramm der Stadt Hockenheim und am Wettbewerb des Goldenen Kleeblatts teilnehmen. „Erstmalig wird fast die komplette Jugend eine Fußballfreizeit in diesem Monat in der Sportschule Braunshausen durchführen“, schreibt die Vereinsführung in ihrer Pressemitteilung zur Jahreshauptversammlung.

„Erste“ entrinnt Abstieg

Der Sportliche Leiter Dominik Leiß berichtete über die Aktiven. Die erste Mannschaft konnte den drohenden Abstieg verhindern. Dem Trainerteam um Hasan Dogan und Kay Gerwig dankte der Vorstand für die geleistete Arbeit, es wird dem FV 08 in der neuen Runde nicht mehr zur Verfügung stehen. Andreas Vogt übernimmt gemeinsam mit dem spielenden Co-Trainer Johann Sitnikow die Geschicke der Mannschaft. Die Reservemannschaft „hat eine wirklich gute Runde gespielt“, meldet der Verein, aber auch hier werde es einen Wechsel in der Leitung geben. Der bisherige Trainer Ever Kassel hat den Verein verlassen, erhielt von Dominik Leiß aber ebenfalls Dank für das Engagement. Als neue Übungsleiter werden der aktuelle Co-Trainer Markus Joachim sowie Dominik Rapp und sein Bruder Stefan Rapp übernehmen.

Die Kassenprüfer schlugen der Versammlung die Entlastung des Kassierers sowie des kompletten Vorstandes vor. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen und danach Neuwahlen durchgeführt. Mit Hans Peter Brandenburger, Walter Lösch und Werner Kühnle ernannte der wiedergewählte Vorsitzende Roth drei neue Ehrenmitglieder, die den Verein schon seit vielen Jahren tatkräftig unterstützen. Explizit dankte Roth ebenfalls den vielen ehrenamtlichen Jugendtrainern und Betreuern für deren sehr wertvolle Arbeit.

Markus Roth freute sich über die jüngste, sehr positive Entwicklung und dankte allen Mitgliedern, die sich im Verein engagierten. „Die Vielzahl engagierter Mitglieder steht dafür, dass der Verein in allen Bereichen wieder hervorragend aufgestellt ist und überaus positiv in die Zukunft blicken kann“, heißt es dazu in der Pressemitteilung.

Im Verlauf der Hauptversammlung im vergangenen Jahr wurde der damalige Vorsitzende Matthias Filbert „aufgrund von Unregelmäßigkeiten nicht entlastet“, schreibt die aktuelle Vereinsführung abschließend. Der Vorstand habe alle notwendigen Schritte eingeleitet, um Anzeige zu erstatten. Die Mitglieder wurden darüber informiert, dass dies zwischenzeitlich veranlasst worden sei und weitere Informationen folgen würden. zg