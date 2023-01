"Zap-Gang" im Hockenheimer Pumpwerk: „Dreikönigstreffen“ der Rock- und Popklassiker

Hockenheim. Nach zwei Jahren ist es wieder so weit: Beim traditionellen „Dreikönigstreffen“ wird das neue Jahr mit viel Rock und Pop im Pumpwerk begrüßt. Die „Zap-Gang“ lädt zu einer außergewöhnlichen Party am Donnerstag, 5. Januar, um 20 Uhr ein, die die Kleinkunstbühne in einen waschechten Liveclub verwandeln wird.

Mit weit über 1000 Konzerten gehört die „Zap-Gang“ zu den erfolgreichsten und beliebtesten Musicacts in Südwestdeutschland. Egal, ob 100 oder 10 000 Zuschauer, in Mückenloch oder Madrid, im Seniorenheim oder der SAP Arena: Musikalische Handwerkskunst, Spielfreude und jede Menge Spaß lassen die Auftritte für die Besucher jeden Alters zur Party werden, heißt es in der Ankündigung des Pumpwerks.

Von Rock über Pop, Blues, Soul, und Reggae bis Country, alles ist dabei. „Metallica“ trifft Johnny Cash, Bob Marley wagt ein Tänzchen mit „Prince“, „Deep Purple“ plaudern mit „Led Zeppelin“ über alte Zeiten und die „Toten Hosen“ jammen mit Bruno Mars, während „Nirvana“ erst mal ein Gläschen mit „AC/DC“ trinken . . . Solch ein Programm und ein fetter Sound bilden einen Mix, der jeden mitreißen sollte.

Die Musik-Urgesteine um Torsten „TO.“ Baier und Walter „The Voice“ Batzler läuten seit vielen Jahren im Pumpwerk das neue Jahr musikalisch ein und machen den Musikschuppen am Waldrand zur Sauna mit ihren temporeichen Versionen von Klassikern, denen sie stets eine eigene Note geben.

Einlass ins Pumpwerk ist ab 19 Uhr. Karten für 10 Euro gibt es in der Stadthalle Hockenheim, im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen sowie unter der Pumpwerk-Tickethotline 06205/21 10 10. Unter www.pumpwerk-hockenheim.de können Karten auch online zur Abholung an der Abendkasse bestellt werden.