Zweifacher Doppelsieg für DJK-Leichtathleten bei Talentiade

Valeria Giesbrecht, Lina Harlacher, Leni Rivas, Leni Seifert, Zahra Habib, Adrian Könn, David Fuchs sowie Lenny Hillenbrand hatten sich im Vorfeld für das Finale der VR Talentiade „Speed Kids“ in der Altersklasse U12 qualifiziert. Die besten 100 Athleten der Region wurden unter der Schirmherrschaft der VR Bank eingeladen, um einen Vierkampf aus Sprint, Hürdensprint, Weitsprung und Ballwurf, zu bestreiten.

Im Dielheimer Sportpark bekamen die Qualifikanten zuerst einheitliche T-Shirts überreicht, bevor der Wettkampftag mit einem gemeinsamen Aufwärmprogramm begann. Bis auf die erkrankte Leni Seifert waren alle DJK-Leichtathleten am Start. In der Altersklasse W 10 hatte Valeria Giesbrecht die Nase vorn. Nach der Auswertung der vier Disziplinen hatte das DJK-Nachwuchstalent die meisten Punkte gesammelt. Lina Harlacher folgte ihr dicht auf den Fersen und gewann die Silbermedaille. Dagegen verpasste Leni Rivas knapp einen Platz auf dem Podium für die DJK. Nach gutem Sprint und Weitsprung haderte die DJK-Athletin mit dem Ballweitwurf, der sie wertvolle Punkte kostete. Zahra Habib, die eine Altersklasse höher bei den Mädchen W 11 ganz eifrig mitmischte, wurde ebenfalls Vierte. Bei den Jungs M12 war David Fuchs wieder einmal das Maß aller Dinge. Nur Vereinskamerad Adrian Könn konnte ihn beim Hürdensprint bezwingen und folgte David Fuchs am Ende aufs Siegerpodest. Somit holten sich auch die Jungs einen Doppelsieg in ihrer Altersklasse.

Lenny Hillenbrand schlug sich ebenfalls wacker und am Ende durften alle Athleten für ihre tollen Leistungen Urkunden, ein kleines Präsent und Medaillen in Empfang nehmen. Zudem erhielten die Sieger einen Gutschein zur Teilnahme am U14-Nachwuchs-Camp und eine Einladung für einen besonderen Teamwettkampf im nächsten Jahr. Darauf dürfen sich jetzt Valeria Giesbrecht und David Fuchs schon mal freuen. cry