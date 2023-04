Zwischen düsterer Grablegung und Auferstehungsfreude

Mit vielfältigen Gottesdienstangeboten erinnert die evangelische Kirchengemeinde in der Osterwoche an Jesu Abschied, Tod und Auferstehung. Pfarrer Michael Dahlinger hat die Angebote in einer Übersicht zusammengestellt.

Gründonnerstag: Den Auftakt macht an Gründonnerstag, 6. April, um 19.30 Uhr eine Tischabendmahlsfeier im Lutherhaus. Die Konfis werden dazu alles vorbereiten und zu Tische bitten.

Karfreitag: Der Karfreitagsgottesdienst am 7. April wird von Pfarrer Michael Dahlinger und Kantor Samuel Cho gestaltet. Der Gottesdienst wird die Zeit in den Blick nehmen, die zwischen der Grablegung Jesu und seiner Auferstehung liegt. Eine kaum vorstellbare Zeit, in der Gott tot und begraben ist und schweigt.

Johannespassion: Die Aufführung der Johannespassion an Karfreitag um 17.30 Uhr in der Kirche nimmt dass Kreuzesgeschehen in musikalisch ergreifender Weise in den Blick. Solisten, der Kirchenchor »soli deo gloria«, ergänzt durch Gastsänger und die Kurpfalzphilharmonie bringen Bachs Werk unter der Leitung von Kantor Samuel Cho zur Aufführung. An der Abendkasse gibt es noch Karten zum Preis von 23 Euro (ermäßigt 18 Euro). Der Einlass ist ab 16.30 Uhr.

Ostermorgenfeier: Die Auferstehung Jesu feiert die evangelische Kirchengemeinde mit dem Osterfeuer vor der Kirche und der liturgischen Ostermorgenfeier am Sonntag, 9. April, ab 6 Uhr in der noch dunklen Kirche.

Auferstehungsfeier: Zur Auferstehungsfeier am Ostersonntag um 8 Uhr auf dem Waldfriedhof Hockenheim sind insbesondere alle Menschen eingeladen, die in der letzten Zeit einen Menschen bestatten mussten. Die Andacht in der Friedhofskapelle steht ganz im Licht der Auferstehungsfreude. Pfarrer Johannes Heck wird die von Daniela und Thorsten Gut gestaltete neue Osterkerze in ökumenischer Verbundenheit segnen und entzünden. Im Anschluss an die Andacht sind alle Mitfeiernden eingeladen, das Osterlicht mit Kerzen auf dem Friedhof zu verbreiten und zu den Gräbern zu tragen.

Osterfestgottesdienst: Den Osterfestgottesdienst mit Abendmahl feiert Lehrvikar Tobias von Hagen um 10 Uhr mit der Gemeinde in der Kirche.

Familiengottesdienste: Am Ostermontag, 10. April, lädt Diakonin Johanna Hassfeld um 11 Uhr zum Familiengottesdienst mit Taufen in die evangelische Stadtkirche ein. Gemeinsam wird mit Liedern, Gebeten und einer Geschichte die große Freude gefeiert, dass Jesus auferstanden ist.

Ostern ist da – diese Botschaft soll in die Welt getragen werden. Das Schwarz weicht den Farben und die Welt wird wieder bunt. zg/md