Agile Trainerin mit Klebeband ausgebremst

Ketsch. Schon wieder ein Kindermaskenball in der Rheinhalle? Das fragte sich so manch einer. Aber nein, es war nur das närrisches Hip-Hop-Training der Tanzfreunde Ketsch, das die vielen kleinen Narren in die Rheinhallengaststätte strömen ließ.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angeführt von Trainerin Beccy drehten die bunt kostümierten Räuber, Engel und Teufel, Prinzessinen, Supermänner, Marienkäfer, Funkenmariechen, Ärzte, Hexen und Cowgirls ihre ersten Tanzrunden. Unterbrochen wurden die anschließenden zahlreichen Spielerunden nur von den unbedingt erforderlichen Trinkpausen und auch der Zuckerhaushalt musste nach den turbulenten Aktivitäten dringend wieder aufgefüllt werden.

Die etwas älteren Tänzerinnen ließen Beccy keine Chance und im Nu war die sonst so agile Trainerin mit Klebeband gefesselt und zum Nichtstun verdammt. Doch die Hip-Hopper hatten Mitleid und befreiten ihre Vortänzerin wieder, um doch noch ein paar Choreographien durchzutanzen. Dann kann es ja nach den Ferien nahtlos weitergehen. zg