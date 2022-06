„Blurred Lines“ brutal umgebaut

Ketsch. Die Musiker um den Kraichtaler Walter Batzler bringen einen groben Ablaufplan mit nach Ketsch – und wenn die eingeschlagene Gangart gut ankommt, werden einfach mehr Songs aus dieser Richtung gespielt – damit hat die „Zap-Gang“, die am Samstag, 25. Juni, ab 20 Uhr (Beginn 18 Uhr) das Open-Air-Konzert bei den Naturfreunden bestreitet, gute Erfahrungen gemacht.

Zu den neueren Songs, die die „Zap-Gang“ ihren Getreuen und solchen, die es werden könnten, ohrmuschelgerecht serviert, gehöre „Blurred Lines“ von Robin Thicke, sagt Walter „The Voice“ Batzler im Gespräch mit unserer Zeitung. Und: „Aber wir spielen den in unserer eigenen Version – brutal umgebaut. Das machen wir manchmal gerne so.“ Eine „Zap-Gang“-Version, die bei den Zuhörern meist auch sehr gut ankommt, ist jene von „Insomnia“ von „Faithless“.

Was nun Walter Batzler, Torsten Baier oder Ralf Hopp und Co. am Samstag im Weidenstück tatsächlich spielen, war nicht herauszubekommen. Aber bei freiem Eintritt sollten die Konzertgänger auf dem Gelände der Naturfreunde auf die berühmten Kosten kommen.

Es ist doch tatsächlich bereits neun Jahre her, dass die Naturfreunde erstmals zum Open Air auf ihrem Areal baten. Abzüglich der beiden Jahre, in denen die Corona-Pandemie für eine Zwangspause sorgte, wird die Bühne für die Musiker zum siebten Mal aufgebaut. Geht es nahtlos weiter, kommen rund 800 bis 1000 Gäste aufs Naturfreunde-Gelände. mab