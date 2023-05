Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gewerbegebiet Süd Borg Warner ist in Ketsch bald Geschichte

Der amerikanische Autozulieferer, der noch eine Verwaltungseinheit in Ketsch hatte, gibt den Sitz in Ketsch auf. Am gleichen Ort soll ein bis Mitte 2024 ein neues Logistikzentrum entstehen.