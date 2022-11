Der Ketscher Weihnachtsmarkt ist zurück

Ketsch. Der Weihnachtsmarkt in Ketsch läuft – das machten nicht zuletzt die adventlichen Weisen, die die „Hewwlguggler“ traditionell zur Eröffnung zum Besten geben, am gestrigen Freitagabend deutlich. In Abwesenheit von Bürgermeister Timo Wangler, der dieses Wochenende in der französischen Partnergemeinde Trélazé zum Antrittsbesuch weilt, lobte Ortschefstellvertreter Michael Seitz das Engagement des Handwerker- und Gewerbevereins (HGV) um seinen Vorsitzenden Rainer Fuchs, ohne den es einen Weihnachtsmarkt, der bis einschließlich Sonntag auf den Marktplatz einlädt, nicht geben würde.

Inmitten von Glühweinduft und den verschiedensten Leckereien von Crêpes oder Waffeln in pikant sowie süß bis hin zu Klassikern wie Steak, Pommes oder Wurst und erstmals auch Gulasch à la HGV befindet sich auch das Café International – hier sind die Flüchtlingshilfe Ketsch und das Integrationsbüro die Gastgeber.

Dort gibt es die eritreische Kaffeezeremonie, arabischen Kaffee aus dem Kupferkännchen sowie afghanischen Safrantee und Kardamontee. Außerdem warten leckere süße und salzige Köstlichkeiten aus dem Orient und – in diesem Jahr neu – aus der Ukraine darauf, probiert zu werden. Dort bietet sich eine schöne Möglichkeit, um insbesondere mit geflüchteten Menschen, die in Ketsch wohnen, ins Gespräch zu kommen. Der Stand wird gemeinsam von Ehrenamtlichen der Flüchtlingshilfe und Geflüchteten betrieben. So wie es in der Kultur der Geflüchteten selbstverständlich ist, jedem Gast beim Besuch Tee oder Kaffee anzubieten, ist es auch auf dem Weihnachtsmarkt: Es geht darum, miteinander ins Gespräch zu kommen und einen Ort der Begegnung zu schaffen. Deshalb sei das Angebot kostenlos, für Spenden stehe jedoch ein Glas bereit, ist zu erfahren. Programmlich beginnt dort am Samstag, 26. November, um 16 Uhr die Märchenstunde mit „Priti“ und alle Kinder sind dazu eingeladen. Um 17 Uhr und am Sonntag, 27. November, um 16 Uhr singt der ukrainische Chor ukrainische (Weihnachts-)Lieder auf der Bühne.

Am Samstag um 14 Uhr wird dort der Kindergarten „Villa Pusteblume“ erwartet, Stephan Krauss bietet ab 19 Uhr Livemusik. Am Sonntag tritt die Neurottschule um 13 Uhr auf, die Hip-Hop-Gruppe der Tanzfreunde um 14 Uhr, der Kindergarten „Villa Sonnenschein“ um 15 Uhr und die Alte Schule um 17 Uhr.