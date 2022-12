Hallo ihr Zweibeiner,

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

liebe Leser,

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ansichtssache Ochse und Esel Mehr erfahren

also das mit diesem Schenken ist ja für euch Zweibeiner wohl eine sehr herausfordernde Sache. Mein Herrchen beispielsweise war, je näher dieses Weihnachtsfest rückte, immer unentspannter. Sogar wenn in dieser Flimmerkiste irgendwelche anderen sich wohl dort drin befindliche Minizweibeiner etwas von Geschenken erzählten, kriegte er so einen seltsamen Blick und war erst zufrieden, als an diesem „Heiligabend“ bunte Pakete unter dem Glitzerbaum lagen.

Nun denn, dieses Weihnachten ist nun vorbei, der doofe Glitzerbaum hatte noch mal seinen Auftritt und nun macht er langsam schlapp und nadelt dazu kräftig. Ich schätze mal, der fliegt bald raus aus dem Wohnzimmer und gut ist es, hehe.

Bei all den bunten Päckchen waren natürlich auch welche für mich dabei und mein Leckerlivorrat ist nun wieder kräftig aufgefüllt.

Ein neues Körbchen gab es außerdem, aber da bin ich noch skeptisch. Es riecht nicht mal im Ansatz so gut wie mein altes, ist noch nicht so herrlich ausgeleiert und deshalb bleibe ich erstmal wo ich bin. Das Schönste, was dieses Weihnachten bei uns passierte, war allerdings der Moment, als mein Herrchen trotz seiner Geschenke ganz sentimental feststellte: „Marley, du bist natürlich das größte Geschenk“ und mich herzlich durchknuddelte, was ich mit einer freudigen „Schleckattacke“ erwiderte. Dies sehe ich nämlich ganz genauso.

Ich bin immer da und man kann vieles mit mir unternehmen und wenn es kalt ist, kann man mich sogar mit so einem Hundemantel verpacken und wieder auspacken, eben wie ein Geschenk.

Ich finde es sehr lobenswert, dass sich diese Ansicht als Erkenntnis verfestigt hat. Kaum das nun Weihnachten Geschichte ist, geht’s natürlich weiter und mein Herrchen hat wieder nur dieses Silvester, wer immer das auch ist, im Kopf. „Ach Marley, jetzt ist dieses Jahr auch bald vorbei“, erwähnte er beim Blick auf einen kleinen Zettelblock an der Wand. Mir persönlich ist das eigentlich recht egal. Ich zähle sowieso nicht mit, was Jahre betrifft. Und solange alles seinen normalen Ablauf hier hat, ist für mich jeder Tag und somit jedes Jahr gut. Und jetzt, wo ich sogar ganz offiziell noch ein „Geschenk“ bin sowieso. In diesem Sinne, geht es locker an!

Euer Marley