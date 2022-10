Fell kann helfen

Hallo ihr Zweibeiner,

liebe Leser,

neulich blickte mein Herrchen ganz besorgt, als er auf einen Zettel schaute, denn er vorher aus diesem kleinen Kasten an unserer Haustür gefischt hatte. Diesen Zettel hat wohl vorher einer dieser freundlichen Menschen in gelben Kleidern, die auf solchen großen Fahrrädern immer durch Ketsch fahren und die mein Herrchen „Postbote“ nennt, da reingeworfen.

Diesen „Postboten“’ übrigens, belle ich zudem immer ganz zuverlässig an. Warum? Weiß ich nicht – ist eben so eine Klassiker – der Hund und der „Postbote“, hehe. Aber dies ist ein anderes Thema.

Wie gesagt, mein Herrchen freute sich so gar nicht über diesen Zettel und sagte: „Ach Marley, jetzt wird es noch teurer hier zu heizen. Ich glaube wir lassen die Heizung noch eine Weile aus, noch ist es ja warm genug.“ Heizen? Was soll das denn sein? Warm, dass verstehe ich allerdings. Ich mache das immer so: ich lege mich in der Wohnung immer genau dort hin, wo die Herbstsonne durchs Fenster scheint. Da ist es dann ganz gemütlich, solltet ihr vielleicht auch mal ausprobieren.

Und ansonsten? Ich sag nur ein Hoch auf das Fell! Da hat man schon per se eine gewisse Grundwärme. Im vergangenen Wintern, als dieser Lockdown war, haben es ja einige Zweibeiner offensichtlich auch probiert ihr Kopffell länger wachsen zu lassen: Lockdown – da wachsen die Locken down, also runter, sagte ja schon der Name.

Aber als wieder wärmer wurde und spätestens bei der „Affenhitze“(ihr erinnert Euch?), hieß es dann wieder: „Schnipp-Schnapp Haare ab!“. Und nun? Jetzt würde sich so mancher Zweibeiner ein Fell wünschen, wenn dieses Heizen also teurer wird. Wir Vierbeiner sind da erstmal entspannt und wenn es all zu kalt wird? Hier der ultimative Tipp: Nehmt uns mit aufs Sofa und kuschelt mit uns, denn das ist auch ganz schön gemütlich.

Euer Marley csc