Filmvorführung zum Thema ADHS in Ketsch

Ketsch. Am Dienstag, 11. Oktober, zeigt das Central Kino Ketsch um 19 Uhr den Fernsehfilm „Keine Zeit für Träume“. Dieser handelt von der elfjährigen Merle, die ihren schulischen Anforderungen nicht gerecht wird. Nach zahlreichen Arztbesuchen mit ihren ratlosen Eltern bekommt sie die Diagnose ADHS. Hier setzt „Keine Zeit für Träume“ es darauf an, den Weg von Betroffenen im Nachgang zu schildern.

An den Film schließt sich eine Podiumsdiskussion an, bei der Experten aus dem Bereich Psychologie, Medizin und Pädagogik sowie auch selbst von ADHS Betroffene beteiligt sind und auch Fragen aus dem Publikum beantworten. Der Eintritt ist frei, der Verein „Selbstständigkeitshilfe bei Teilleistungsschwächen“ (SeHT), der an der Veranstaltung beteiligt ist, bittet allerdings um Spenden.