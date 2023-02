Friedensgebet in Ketsch als Zeichen der Solidarität mit Ukrainern

Ketsch. „Fast schon ein Jahr tobt jetzt der verheerende Krieg in der Ukraine“, schreiben die Verantwortlichen der Pfarrkirche St. Sebastian in ihrer Einladung zum gemeinsamen Friedensgebet. Als Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die in der Ukraine um ihr Leben und die Freiheit ihres Landes kämpfen, laden die evangelische Kirchengemeinde Ketsch und die katholische Kirchengemeinde Brühl-Ketsch zusammen zu diesem ökumenischen Friedensgebet ein.

Es findet am Donnerstag, 2. Februar, um 18 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Sebastian Ketsch statt. Es sind alle eingeladen, denen die gemeinsame Bitte um Frieden am Herzen liegt.