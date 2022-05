Fünfte Sachbeschädigung an der Neurottschule - insgesamt 25.000 Euro Schaden

Ketsch. Erneut wurde die Fassade der Neurottschule von unbekannten Tätern am Wochenende beschmiert, auch mehrere Fenster wurden diesmal - vermutlich mit weißer Dispersionsfarbe - beschädigt. Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte, gelanten die Täter in der Zeit von Freitag bis Montagfrüh, 7.30 Uhr, auf das etwa drei Meter hohe Dach und verspritzten Farbe über die Gebäudeteile. Außerdem wurden auf dem Gelände mehrere Container beschädigt.

Die Kosten für die Reinigung der Fassade, der Fenster sowie der Container mit den Rollläden wird die Gemeinde voraussichtlich wieder zwischen 5000 und 10000 Euro kosten. Zu befürchten ist, dass die Farbe teilweise in den Verputz eingezogen ist und die Fassade neu gestrichen werden muss.

Auch Container auf dem Schulgelände wurden beschädigt. © Polizei Mannheim

Seit Februar 2022 ist dies nun der fünfte Vorfall, bei dem das Schulgebäude beschädigt wurde. Dadurch entstand bisher ein Schaden von insgesamt fast 25.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Der Polizeiposten Ketsch steht in engem Kontakt mit der Staatsanwaltschaft und wertet derzeit die gesicherten Spuren aus und geht ersten Hinweisen nach. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefonnummer 06202/2880, oder während der üblichen Bürozeiten mit dem Polizeiposten Ketsch unter der Telefonnummer 06202/61696 in Verbindung zu setzen.

