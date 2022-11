Fünfter Tagessieg

Ketsch. Beim Blitzschachturnier des Schachclubs Ketsch für den Monat November konnte Martin Schrepp seinen fünften Tagessieg in Folge feiern. Nach acht Runden belegte er ohne Punktverlust ganz souverän Platz eins. Die Überraschung des Spieltages schaffte Altmeister Heinz Sessler, der sich mit einer famosen Leistung den zweiten Rang sichern konnte. Marcel Herm wurde Dritter vor Werner Ries und Jannik Huck. In der Jahreswertung hat sich Schrepp mit seiner Siegesserie einen kleinen Vorsprung an der Spitze erarbeitet. Lediglich Marcel Herm kann den Führenden noch gefährden. Heinz Sessler hat die besten Chancen, den dritten Platz zu erreichen.

Am kommenden Freitag, 11. November, findet die sechste Runde des Vereinsturniers in den Gruppen A und B statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg