Für Gottesdienst zu St. Martin anmelden

Ketsch/Brühl. Eingeladen zu einem Kindergottesdienst mit Laternen am Martinstag sind Kinder mit ihren Familien jeweils um 17.30 Uhr in der Schutzengelkirche Brühl und in St. Sebastian in Ketsch.

Die Anmeldung unter Angabe von Namen, Teilnehmerzahl (maximal zwei Erwachsene je Kind) und Telefonnummer erfolgt in den Pfarrbüros am besten per E-Mail an Pfarramt.bruehl@kath-bruehl-ketsch.de oder Pfarramt.ketsch@kath-bruehl-ketsch.de. Anmeldeschluss ist Dienstag, 9. November. Während des Gottesdienstes ist eine Schutzmaske zu tragen (Erwachsene und Kinder ab sechs Jahre).

Die Geschichte des heiligen Martin vermitteln in Brühl die Kolpingfamilie, in Ketsch die Kirchengemeinde. Die Martinshörnchen verteilen die Kolpingsfamilien Brühl und Ketsch gerne an die angemeldeten Kinder. zg/mf