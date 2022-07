Ketscher Entenrennen zieht zahlreiche Teilnehmer und Besucher an

Wie sagte eine Dame am Rande des elften Entenrennens so schön: „Ketsch hat ja eh tolle Feste.“ In der Tat – und vor Ort beim Bootshaus, wo der Wassersportclub parallel feierte (weiterer Bericht folgt), wussten die Besucher, was ihnen die Corona-Pandemie seit 2019 genommen hatte. Denn das Entenrennen bietet einen so entspannten Zeitvertreib, den möchte man ungern missen: „So viele Besucher

...