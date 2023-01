Für manche etwas zu schnell

Ketsch. Insgesamt rund 40 Mitglieder und Unterstützer des DRK Ortsverbandes Ketsch machten sich am vergangenen Samstag mit sechs Fahrzeugen auf den Weg, um Christbäume in der Enderlegemeinde einzusammeln. „Wir hatten drei Fahrzeuge vom Bauhof der Gemeinde im Einsatz, zwei weitere von Ketscher Unternehmen und einer Privatperson. Aktive und passive Mitglieder des DRK, Familienangehörige, Freunde und Unterstützer haben wieder kräftig mitangepackt, sodass die Aktion ein Erfolg wurde“ informiert Regina Kreisz, Sprecherin des Orstverbandes Ketsch.

Die Enderlegemeinde wurde zuvor in sechs Gebiete unterteilt und bereits um 8.30 Uhr waren die ersten Teams unterwegs, um die vor den Haustüren platzierten Christbäume einzusammeln. „Für uns ist diese Aktion immer sehr wichtig, denn durch die Spenden, welche die Haushalte uns für dieses Dienstleistung zukommen lassen, haben wir die Möglichkeit, wieder in Ausrüstung und Ausbildung zu investieren. Dabei wird jeder Spendenbetrag direkt hier in Ketsch eingesetzt“, versichert Regina Kreisz.

Da in diesem Jahr die Christbaumaktion genau auf den Folgetag des Dreikönigstages fiel, sei es für manche Haushalte etwas früh und herausfordernd gewesen, den Christbaum ohne Deko zur Abholung bereitzustellen. „Wir haben in Summe etwas weniger Bäume eingesammelt, viele lassen den Christbaum ja gerne bis Dreikönig stehen. Abholtag ist traditionell immer der erste Samstag nach dem 6. Januar. Auch waren einige Haushalte überrascht, dass wir schon so früh am Morgen mit dem Einsammeln begonnen haben, aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Am Ende wurden alle Bäume wunschgemäß abgeholt, später auch mit Unterstützung des Bauhofes“, so Kreisz.

Auch im nächsten Jahr sei die Christbaumsammelaktion wieder geplant, dann falle der Dreikönigstag auf einen Samstag und den Ketschern bleibt somit eine ganze Woche Zeit die Christbäume zur Abholung bereitzustellen. csc