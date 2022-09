Gaben für Erntedank

Ketsch/Brühl. Erntedankgaben für die Gottesdienste am Wochenende des 8. und 9. Oktober in St. Sebastian Ketsch und der Schutzengelkirche Brühl sind in beiden Kirchengemeinden willkommen, denn traditionell wird ein mit den Schätzen aus Garten und Natur gestalteter Altar Mittelpunkt der Gottesdienste sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für St. Sebastian koordiniert Renate Feldner die Erntedankgaben und ist unter Telefon 06202/6 53 08 zu erreichen. Die Abgabe gespendeter Gaben ist am Freitag, 7. Oktober, 9 bis 11 Uhr in der Kirche St. Sebastian möglich. Für die Schutzengelkirche Brühl übernimmt die Kolpingsfamilie die Gestaltung, Ansprechpartner ist hier Gerhard Zirnstein, der unter Telefon 06202/7 59 53 weitere Informationen gibt.

Die Gaben kommen nach dem Erntedankfest in Ketsch Bedürftigen zugute. mf/zg