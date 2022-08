Geschichten zu berühmten Kurpfalzbesuchern

Ketsch. In der Veranstaltungsreihe „Heute Abend bei Michelfelders“ lädt die engagierte Inhaberin Gabriele Hönig in der Augustausgabe dazu ein, unsere schöne Heimat mal von einer anderen Seite aus kennenzulernen. Der Regionalhistoriker Dr. Otmar Geiger, der für seine Stadtführungen und Rundgänge als Nachtwächter von Speyer bekannt ist, ist an diesem Donnerstagabend (19 Uhr) bei Buch- und Manufakturwaren zu Gast.

Kurpfalz als Traumziel

Geiger nimmt alle Interessierten mit, zu einem literarisch-heimatkundlichen Abendspaziergang, bei dem schnell deutlich wird, dass die Kurpfalz immer schon ein Traumziel für Dichter, Denker, Romantiker oder Weltenbummler war.

In ihren Briefen, Tagebüchern oder Berichten haben sie ihre Erinnerungen an die Reisen durch die Region zwischen Rhein und Neckar beschrieben und somit einen wahren Schatz an Dokumentationen von Land und Leuten aus längst vergangenen Tagen hinterlassen.

Otmar Geiger wird an diesem Abend nicht nur an die berühmten Kurpfalzbesucher und Dichtergrößen wie Goethe, Schiller, Voltaire oder Eichendorff erinnern, sondern wird auch das Geheimnis lüften, weshalb Martin Luther nie nach Speyer kam, Mark Twain im Neckar baden ging oder was Wolfgang Amadeus Mozart hier so alles in der hiesigen Region hinterließ.

Wer sich gerne mit auf diese vergnügliche und interessante Reise begeben möchte ist am Donnerstag, 18. August, um 19 Uhr herzlich bei Buch-und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße 34 willkommen.

Wichtiger Hinweis für alle literarisch-heimatkundlich orientierten „Spaziergänger“: Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung unter freiem Himmel statt. Der Eintrittsobulus beträgt zehn Euro.

Generell findet die genannte Veranstaltungsreihe „Heute Abend bei Michelfelders“ jeden dritten Donnerstag des jeweiligen Monats im Geschäft statt, das auch einen besonderen Lieferservice bietet. csc

Info: Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.buch-manufakturen.de.